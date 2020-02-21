Алекс Крал: Общение с Бакаевым здорово помогло мне на первых порах в «Спартаке» Хавбек «Спартака» Алекс Крал рассказал, с кем больше всего общается в московском команде.

- В «Спартаке» действительно много молодых ребят, и все очень приятные люди. Например, возьмем Зелимхана Бакаева. Да, мы не можем полноценно общаться, поскольку он говорит на английском так же, как я на русском - не очень хорошо. Но поскольку мы сверстники, у нас схожие интересы и мы всегда найдем взаимопонимание. Это здорово помогло мне на первых порах в «Спартаке», - передает слова Крала RT.

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за красно-белых 11 матчей, получив в них четыре желтые карточки.