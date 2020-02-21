ЦСКА в товарищеском матче разгромил швейцарский «Рапперсвиль-Йона»

Встреча состоялась в рамках третьего сбора российской команды в испанской Кампоаморе и завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев, в составе которых голами отметились Игорь Дивеев (17-я минута), Константин Марадишвили (77) и Седрик Гогуа (88).

Добавим, что в следующем контрольном матче заключительного сбора ЦСКА 22 февраля сыграет против «Уфы».