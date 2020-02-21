Тарасову диагностирован закрытый перелом со смещением малоберцовый кости Полузащитник «Рубина» получил травму во время тренировки казанской команды.

«В больнице Дмитрию Тарасову диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза». Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле», - говорится в сообщении пресс-службы казанской команды.

Напомним, Тарасов присоединился к «Рубину» в январе в качестве свободного агента. 34-летний полузащитник прошел с командой три сбора, после чего, три дня назад, подписал контракт с казанцами до конца сезона.