«Сочи» внес Кокорина в заявку для участия в матчах РПЛ «Сочи» внес нападающего Александра Кокорина в заявку для участия в матчах российской премьер-лиги.

Как сообщается на официальном сайте РПЛ, форвард заявлен за черноморскую команду под номером 91.

Напомним, что Кокорин будет выступать за сочинцев на правах аренды до конца сезона в своем дебюте за сочинцев форвард оформил дубль во встрече против московского «Динамо» (3:1).