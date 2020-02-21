«Сочи» внес Кокорина в заявку для участия в матчах РПЛ - Советский спорт
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21 февраля 2020 17:08Футбол

«Сочи» внес Кокорина в заявку для участия в матчах РПЛ

«Сочи» внес нападающего Александра Кокорина в заявку для участия в матчах российской премьер-лиги.

Как сообщается на официальном сайте РПЛ, форвард заявлен за черноморскую команду под номером 91.

Напомним, что Кокорин будет выступать за сочинцев на правах аренды до конца сезона в своем дебюте за сочинцев форвард оформил дубль во встрече против московского «Динамо» (3:1).

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