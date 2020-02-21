Андрей Воронин: Уверен, что с приходом Новикова «Динамо» вернется на лидирующие позиции Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин считает, что с приходом на пост главного тренера команды Кирилла Новикова клуб обязан вернуться в лидеры чемпионата.

- Слежу за результатами «Динамо» и в целом за чемпионатом России. В последнее время динамовцы чуть наладили свое положение, набрали очки. С приходом нового тренера, уверен, что команда вернется на лидирующие позиции. Ведь цели этой команды должны быть только такими - быть первыми, - цитирует Воронина «РИА Новости».

Напомним, что после 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 24 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице премьер-лиги.