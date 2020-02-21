Рустем Сайманов: О расторжении контракта с Тарасовым речи не идет Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал травму полузащитника Дмитрия Тарасова.

- К сожалению, сегодня Дима получил травму. Дима быстро набрал форму после длительного перерыва, и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона.

Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации. О расторжении контракта, конечно, речи не идет. Дима – игрок «Рубина», часть нашей семьи, - цитирует Сайманова «РИА Новости».

Напомним, что Тарасов получил травму во время тренировки казанской команды. Позже в больнице хавбеку диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости.