Рахим Стерлинг: Интерес «Реала»? Давайте не будем забегать вперед Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отметил, что пока не готов к переходу в мадридский «Реал».

– «Реал» – фантастический клуб, но сейчас я в «Сити» и счастлив здесь. Когда видишь белую форму «Реала», то сразу вспоминаешь, сколько трофеев добыл этот славный клуб, но сейчас и у «Манчестер Сити» отличные шансы выиграть Лигу чемпионов. Давайте не будем забегать вперед. Еще не все решено окончательно, и лично я верю, что нашему клубу удастся добиться положительного решения в суде, – цитирует Стерлинга Sky Sports.

Отметим, что команды встретятся между собой 26 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится в Испании.

25-летний англичанин перешел в «Манчестер Сити» в июле 2015 года из «Ливерпуля» за 63,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал шесть ассистов. В составе сборной Англии он провел 56 поединков (12 голов). Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).