Роб Витсге: Промес хорош в матчах за «Аякс», но пока не могу назвать его ключевым игроком сборной Бывший хавбек «Аякса» Роб Витсге – об игре вингера голландской команды Квинси Промеса.

- Промес хорош в матчах за «Аякс», но получил травму. Увидим, как проявит себя после восстановления. Он хороший игрок, но пока не могу сказать, что он ключевой в нашей сборной. Из всех игроков сборной лучшим считаю Вирджила ван Дейка, - цитирует Витсге «РИА Новости».

Добавим, что в текущем сезоне Промес провел 24 матча за «Аякс» во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и 5 результативных передач.