Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы - Советский спорт
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21 февраля 2020 20:15Футбол

Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим футболистом недели Лиги Европы.

Напомним, что в матче 1/16 финала турнира против «Эспаньола» форвард записал на свой счет хет-трик.

Отметим, что на награду также претендовали Янис Хаджи («Рейнджерс»), Даити Камада («Айнтрахт») и Лусиано Вьетто («Спортинг»).

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