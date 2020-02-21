Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Напомним, что в матче 1/16 финала турнира против «Эспаньола» форвард записал на свой счет хет-трик.
Отметим, что на награду также претендовали Янис Хаджи («Рейнджерс»), Даити Камада («Айнтрахт») и Лусиано Вьетто («Спортинг»).
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