Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим футболистом недели Лиги Европы.

Напомним, что в матче 1/16 финала турнира против «Эспаньола» форвард записал на свой счет хет-трик.

Отметим, что на награду также претендовали Янис Хаджи («Рейнджерс»), Даити Камада («Айнтрахт») и Лусиано Вьетто («Спортинг»).