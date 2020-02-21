«Оренбург» упустил победу над норвежским «Сарпсборгом» в контрольном матче Соперник сравнял счет на 82-й минуте.

Сегодня, 21 февраля футболисты «Оренбурга» не смогли победить норвежский клуб «Сарпсборг» в контрольном матче.

Встреча прошла в Испании и завершилась со счетом 1:1. В составе российской команды гол забил Джоэль Фамейе (67-я минута). Соперник смог сравнять счет на 82-й минуте усилиями Александера Якобсена.

«Оренбург» находится на 14-м месте в РПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.

«Сарпсборг» завершил сезон-2019 на 12-м месте в чемпионате Норвегии.