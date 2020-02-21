Глушенков на правах аренды перейдет в «Крылья Советов»

По информации Sport24.ru, 20-летний хавбек будет выступать за самарскую команду на правах аренды до конца сезона.
Добавим, что в текущем сезоне Глушенков провел за «Спартак» одну встречу в чемпионате России.
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