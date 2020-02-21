«Спартак» исключил Глушенкова из своей заявки на сезон Полузащитник «Спартака» исключил из своей заявки на сезон полузащитника Максима Глушенкова.

Ранее сообщалось, что полузащитник может доиграть концовку чемпионата в самарских «Крыльях Советов». Добавим, что в текущем сезоне Глушенков провел за «Спартак» одну встречу в чемпионате России.