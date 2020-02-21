Полузащитник сборной Ирака Хади перешел в «Крылья Советов» - Советский спорт
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21 февраля 2020 22:16ФутболКорегин Владислав

Полузащитник сборной Ирака Хади перешел в «Крылья Советов»

21-летний игрок стал первым представителем Ирака, который будет выступать в РПЛ.

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о том, что иракский полузащитник Сафаа Хади подписал контракт с самарским клубом. Отмечается, что соглашение рассчитано на два с половиной года.

В своей новой команде Хади будет выступать под седьмым номером.

Предыдущим клубом 21-летнего игрока был багдадский «Аль-Шорта».

Отметим, что полузащитник провел 26 матчей в составе сборной Ирака.

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