Полузащитник сборной Ирака Хади перешел в «Крылья Советов» 21-летний игрок стал первым представителем Ирака, который будет выступать в РПЛ.

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о том, что иракский полузащитник Сафаа Хади подписал контракт с самарским клубом. Отмечается, что соглашение рассчитано на два с половиной года.

В своей новой команде Хади будет выступать под седьмым номером.

Сафаа Хади стал игроком «Крыльев Советов»https://t.co/FNY121ZRgz — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 21, 2020

Предыдущим клубом 21-летнего игрока был багдадский «Аль-Шорта».

Отметим, что полузащитник провел 26 матчей в составе сборной Ирака.