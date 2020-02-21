Полузащитник сборной Ирака Хади перешел в «Крылья Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о том, что иракский полузащитник Сафаа Хади подписал контракт с самарским клубом. Отмечается, что соглашение рассчитано на два с половиной года.
В своей новой команде Хади будет выступать под седьмым номером.
Предыдущим клубом 21-летнего игрока был багдадский «Аль-Шорта».
Отметим, что полузащитник провел 26 матчей в составе сборной Ирака.
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