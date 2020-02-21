«Спартак» подтвердил аренду Глушенкова в «Крылья Советов» Игрок будет выступать в Самаре до конца сезона.

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков проведет весеннюю часть сезона на правах аренды в «Крыльях Советов», сообщает официальный сайт красно-белых.

⚡️ Глушенков проведет вторую часть сезона в «Крыльях» на правах аренды



Желаем Максиму ярко проявить себя в самарской команде и набраться опыта на уровне Российской Премьер-Лиги!



Подробнее: https://t.co/wIZeH6K20w#Спартак2 #Спартак #Глушенков pic.twitter.com/DqH7hs95Ri — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) February 21, 2020

20-летний уроженец Смоленска перешел в «Спартак» в январе прошлого года из «Чертаново» и за календарный год провел за команду шесть матчей. Также на его счету шесть голов и две результативные передачи в десяти матчах за «Спартак-2».

Нынешней зимой Глушенков тренировался с основой «Спартака» на сборах в ОАЭ и Катаре и принял участие в «Кубке Матч Премьер», после чего был переведен во вторую команду.

Отметим, что после 19 туров «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.