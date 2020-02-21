«Ницца» не удержала преимущество в два мяча в матче с «Брестом» Футболисты «Ниццы» сыграли вничью с «Брестом» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голами отметились Адам Уна (23-я минута) и Каспер Дольберг (33). Гости ответили забитыми мячами Самюэля Грансира (45) и автоголом Данте на 53-й минуте.

После этой игры «Ницца» набрала 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Брест» идет на 12-й строчке (34).

В следующем тура подопечные Патрика Вийера сыграет в гостях с «Бордо», а его сегодняшний соперник дома примет «Анже».