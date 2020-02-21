Леонид Слуцкий: Тарасов потихоньку становился одним из лидеров нашей команды

– Сегодня на заключительной тренировке, на последнем сборе Дмитрий Тарасов получил очень серьезную травму. Как обычно это бывает, в очень простой ситуации. Мы все очень сильно сожалеем, что такое произошло, потому что Дмитрий показал себя огромным профессионалом и становился потихоньку одним из лидеров нашей команды.
Хотим пожелать ему скорейшего выздоровления. Уже говорили с ним и гарантировали полное выполнение контрактных обязательств со стороны «Рубина». Естественно, и оплату операции, которая пройдет на следующей неделе в Италии. Ждем выздоровления Дмитрия. Он уже много раз доказывал, что он большой боец и большой футболист, – цитирует Слуцкого Sport24.ru
Напомним, что Тарасов получил травму во время тренировки казанской команды. Позже в больнице хавбеку диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости.
Ранее стало известно, что «Рубин» не будет разрывать контракт с 34-летним полузащитником.
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