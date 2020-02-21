Массимилиано Аллегри: В этом сезоне Лиги чемпионов я не вижу фаворитов Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов нет ярко выраженных фаворитов.

– Уровень менталитета Роналду – невероятный пример. Он выиграл пять «Золотых мячей», у него много денег, но он всегда умудряется ставить перед собой цели. Чтобы победить, ты должен уметь жертвовать и работать. Вам нужна удача, чтобы выиграть Лигу чемпионов, а также фундамент, чтобы показать максимум в важный момент. В этом сезоне я не вижу фаворитов, нет такой команды, как «Реал» три года назад, – цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что в 2017 году «Реал» в финале Лиги чемпионов победил «Ювентус» со счетом 4:1. Перед этим мадридцы в плей-офф уверенно прошли всех своих соперников – «Наполи» (3:1, 3:1), «Баварию» (2:1, 4:2) и «Атлетико» (3:0, 1:2). Лучшим бомбардиром турнира стал Криштиану Роналду (12 голов).

В нынешнем розыгрыше подопечные Зинедина Зидана в рамках 1/8 финала играют против «Манчестер Сити». Первая встреча состоится 26 февраля в Испании.