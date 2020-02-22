«Наполи» одержал волевую победу над «Брешией» Футболисты «Наполи» в гостях обыграли «Брешию» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Счет был открыт на 26-й минуте усилиями защитника хозяев Джона Чансельора. Однако во втором тайме гости смогли дважды огорчить голкипера соперников Есси Йоронена – сначала на 50-й минуте Лоренцо Инсинье реализовал 11-метровый удар, а спустя четыре минуты Фабиан Руис вывел неаполитанцев вперед.

«Наполи» набирает 36 очков и поднимается на шестую позицию в серии А. «Брешиа» с 16 очками остается на предпоследнем, 19-м месте.

В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо на своей домашней арене примет «Торино», а его сегодняшний соперник отправится в гости к «Сассуоло».

Чемпионат Италии. 25-й тур

«Брешиа» – «Наполи» – 1:2 (1:0)

Голы: Чансельор, 26 – Инсинье, 49 (пенальти). Руис, 54.