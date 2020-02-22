«Тамбов» арендовал у «Химок» защитника Филина Защитник «Химок» Александр Филин на правах аренды перешел в «Тамбов».

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Добавим, что в текущем сезоне защитник провел 22 встречи за «Тамбов» в первенстве ФНЛ и записал на свой счет один гол.