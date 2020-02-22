«Спартак» в товарищеском матче разгромил «Пахтакор» - Советский спорт
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22 февраля 2020 15:51Футбол

«Спартак» в товарищеском матче разгромил «Пахтакор»

Футболисты «Спартака» крупно обыграли «Пахтакор» в контрольном матче, который состоялся в Москве.

Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счетом 4:0 в пользу красно-белых, в составе которых голами отметились Александр Соболев (22-я минута), Эсекьель Понсе (27), Джордан Ларссон (84) и Гус Тиль (88).

Добавим, что в первом матче после зимней паузы «Спартак» проведет 29 февраля. Соперником красно-белых в рамках 20-го тура чемпионата России станет «Динамо».

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