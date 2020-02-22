Валерий Непомнящий: «Рубин» повел себя профессионально, не став разрывать контракт с Тарасовым Известный тренер прокомментировал ситуацию с новичком казанского клуба.

Вчера 21 февраля Дмитрию Тарасову диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза. Бывший полузащитник «Локомотив» получил тяжелую травму спустя три дня после того, как подписал с «Рубином» контракт до конца сезона. В казанском клубе заявили, что не будут разрывать контракт с 32-летним футболистом.

В интервью RT ситуацию прокомментировал известный тренер и эксперт Валерий Непомнящий:

«Рубин» повел себя очень профессионально, не став разрывать контракт. Я работал с Тарасовым и хорошо его знаю. Он мужчина, умеет терпеть и бороться как физически, так и психологически. Да, такое случается, но темная полоса рано или поздно закончится. Судьба Тарасова проверяет, но тот не уступит. Уверяю вас, он еще поиграет! Что такое возрастной игрок в наше время? Сегодня 32 года – это не возраст для футболиста. У него свои задачи на поле. Он должен бороться, должен читать игру. Если Дима захочет, то поиграет еще, когда восстановится. Тем более что он понимает, что клуб совершил хороший жест, поддержав его, и ответит тем, что снова выйдет на поле и будет выкладываться».

Напомним, что Тарасов не играл на профессиональном уровне с прошлого сезона. Минувшим летом Дмитрий не смог найти новую команду после того, как у него закончился контракт с «Локомотивом».