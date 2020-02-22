Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА разгромить «Уфу» в контрольном матче Команды Виктора Гончаренко и Вадима Евсеева провели спарринг в Кампоаморе.

В Испании ЦСКА и «Уфа» провели товарищескую встречу. Армейцы выиграли со счетом 3:0.

Все три мяча во втором тайме забил исландский нападающий Арнор Сигурдссон – на 47-й, 83-й и 85-й минутах.

Завтра 23 февраля «Уфа» проведет еще одну контрольную встречу и встретится с китайским клубом «Далянь Ифан».

ЦСКА завершил игровую программу зимних сборов. 29 февраля армейцы сыграют дома с «Уралом» в рамках 20-го тура чемпионата России.

Команда Гончаренко ушла на зимний перерыв, находясь на четвертом месте с 34 очками. «Уфа» занимает 7-ю строчку таблицы, набрав 25 очков.

Контрольный матч

ЦСКА – «Уфа» – 3:0 (0:0)

Голы: Сигурдссон, 47, 83, 85.

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Фернандес, Карпов, Васин (Дивеев, 76), Магнуссон, Обляков (Щенников, 68), Ахметов, Дзагоев (Бистрович, 60), Влашич (Кучаев, 76), Сигурдссон, Чалов (Шкурин, 76).

«Уфа»: Шафинский, Аликин, Никитин (Фомин, 80), Пуцко, Терентьев, Голубев, Табидзе (Алиев, 29; Йокич, 60), Гиоргобиани (Козлов, 65), Урунов (Карп, 76), Сысуев (Фомин, 80), Вомбергар (Агаларов, 65).