Хет-трик Эдера принес «Локомотиву» победу в спарринге против «Чайки» Российские команды встретились в Марбелье.

В заключительном для себя зимнем товарищеском матче «Локомотив» на сборе в Испании обыграл клуб ФНЛ «Чайку» со счетом 3:1.

Все три мяча железнодорожников еще в первом тайме забил португальский нападающий Эдер на 16-й, 27-й и 39-й минутах. Единственный гол «Чайки» на счету Игоря Леонтьева, который отличился на 80-й.

На этом «Локомотив» завершил игровую программу испанского сбора. 29 февраля команда Юрия Семина сыграет с «Зенитом» в рамках 20-го тура чемпионата России. В данный момент железнодорожники занимают в РПЛ 5-е место, набрав 34 очка в 19 матчах.

«Чайка» идет на девятом месте в ФНЛ, набрав 36 очков в 25 турах.

Контрольный матч

«Локомотив» – «Чайка» – 3:1 (3:0)

Голы: Эдер, 16, 27, 39 – Леонтьев, 48.

«Локомотив»: Гилерме (Коченков, 46), В.Игнатьев (Рыбус, 63), Чорлука (Мурило, 71), Хеведес (Живоглядов, 63), Кверквелия, Магкеев (Рыбчинский, 63), Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Эдер (Ал.Миранчук, 46).