«Ювентус» победил СПАЛ, Роналду повторил рекорд серии А, забив в 11 матчах подряд

Матч 25-го тура серии А СПАЛ – «Ювентус» завершился со счетом 1:2.
Португальский форвард туринцев Криштиану Роналду открыл счет на 39-й минуте, ударом в касание замкнув прострел колумбийца Хуана Куадрадо. Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси упрочил лидерство «Ювентуса», отличившись на 60-й минуте после передачи аргентинца Пауло Дибалы.
На 69-й форвард СПАЛа Андреа Петанья реализовал пенальти, однако худшая команда серии А не смогла спастись от поражения.
Криштиану Роналду отличился в 11-м матче подряд и повторил рекорд итальянского чемпионата. Ранее за всю историю турнира подобные результативные серии удавались только аргентинскому форварду «Фиорентины» Габриэлю Батистуте (в 1994 году) и нападающему «Сампдории» Фабио Квальярелле (в сезоне-2018/19).
Всего в активе Роналду 21 гол в 21 матче нынешнего чемпионата. В списке лучших бомбардиров Криштиану занимает второе место. Чиро Иммобиле из «Лацио» забил 26 мячей.
«Ювентус» продолжает лидировать. Туринская команда набрала 60 очков в 25 матчах.
СПАЛ замыкает турнирную таблицу, находясь на 20-м месте с серией из 5 поражений. Команда набрала лишь 15 очков.
1 марта «Ювентус» примет «Интер», а СПАЛ сыграет в гостях с «Пармой».
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