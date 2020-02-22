Дмитрий Тарасов: К травме привел жесткий момент, независящий от меня, от этого было еще тяжелее - Советский спорт
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22 февраля 2020 22:50ФутболШарафудинов Виктор

Дмитрий Тарасов: К травме привел жесткий момент, независящий от меня, от этого было еще тяжелее

Полузащитник «Рубина» сломал ногу на тренировке.

В пятницу 21 февраля Дмитрий Тарасов получил болезненный удар по ноге во время тренировки «Рубина». Впоследствии ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.

«Вчера был жесткий момент, независящий от меня, – написал Тарасов на своей странице в инстаграме. – И от этого было еще тяжелее. Но прошли сутки, и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя.

Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими. Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь, это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня еще больше это мотивирует, и я еще оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе.

Уже готов к быстрому восстановлению».

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Вчера был жёсткий момент, независящий от меня и от этого было ещё тяжелее. Но прошли сутки и я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя. Спасибо всем за человеческую поддержку! Я рад, что меня окружают люди, которые в любой ситуации остаются ими🙏🏻 ⠀ Я не сдаюсь, как вы поняли. 😂😂😂Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность и не каждого отбирает туда жизнь. Меня ещё больше это мотивирует и я ещё оправдаю ожидания важных мне людей. И не такое случается в футболе😎😂. ⠀ Уже готов к быстрому восстановлению💪🏻

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

18 февраля 32-летний Тарасов подписал контракт с казанским клубом до конца нынешнего сезона. В «Рубине» заявили, что не собираются разрывать соглашение с травмированным футболистом.

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