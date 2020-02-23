«Марсель» дома проиграл «Нанту»

Матч 26-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «Нант» завершился с результатом 1:3.
После первого тайма счет был 1:1. На 34-й минуте бельгийский полузащитник Антони Лимбомбе вывел гостей вперед, но на 39-й Морган Санонс восстановил равновесие.
Тем не менее, «Марсель» проиграл. На 53-й отличился Кадер Бамба, а в концовке встречи испанский защитник хозяев Альваро Гонсалес забил в свои ворота (90+1).
Это поражение прервало 3-матчевую победную серию команды Андре Виллаша-Боаша. «Марсель» занимает второе место, имея 52 очка. У «Пари Сен-Жермен» 62 и вечером 23 февраля парижане проведут домашний матч 26-го тура против «Бордо».
«Нант» выиграл впервые с 12 января (2:0 в гостях против «Сент-Этьена»). В 5 предыдущих турах «канарейки» потерпели 3 поражения и 2 сыграли вничью. В данный момент команда занимает 10-е место, набрав 37 очков.
28 февраля «Марсель» сыграет в гостях с «Нимом». «Нант» 1 марта примет «Лилль».
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