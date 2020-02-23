«Реал» проиграл «Леванте» и пропустил «Барселону» на первое место накануне «Эль-Класико» 1 марта сильнейшие клубы Испании встретятся в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Игра 25-го тура «Леванте» – «Реал» завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил ударом с левой в «девятку» капитан валенсийской команды Хосе Луис Моралес. Автором голевой передачи стал черногорец Никола Вукчевич.

Любопытно, что 2 ноября в 12-м туре «Леванте» обыграл другого испанского гранда «Барселону» со счетом 3:1.

«Реал» был единоличным лидером турнира с 26 января, но теперь пропустил «Барселону» вперед. В данный момент у каталонцев 55 очков, а у Королевского клуба 53. В предыдущем туре команда Зинедина Зидана прервала серию из пяти побед, сыграв дома вничью с «Сельтой» со счетом 2:2.

«Леванте» поднялся на 10-ю строчку, набрав 32 очка.

Напомним, что 22 февраля «Барселона» разгромила «Эйбар» со счетом 5:0, а Лионель Месси сделал покер.

29 февраля «Леванте» сыграет в гостях с «Эйбаром». 1 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч «Реал» – «Барселона».