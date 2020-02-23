Брендан Роджерс: Гол «Манчестер Сити» в концовке был слишком легким Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1).

– Мы очень разочарованы. Мы отдали много сил в игре. Это был потрясающий матч. Все, что я просил сделать игроков, они делали. И это вызывало проблемы у «Ман Сити». Мы явно устали в концовке. Их гол был слишком легким. Два наших игрока в тот момент боролись с мышечной усталостью. Но я все равно остался доволен, как мы защищались, – цитирует Роджерса Sky Sports.

Напомним, что единственный гол в игре забил на 80-й минуте бразильский нападающий гостей Габриэл Жезус.

«Лестер» находится на третьей строчке с 50-ю очками. Безвыигрышная серия «лис» длится три тура. Ранее команда Роджерса сыграла вничью с «Челси» (2:2 – дома) и «Вулверхэмптоном» (0:0 – в гостях).