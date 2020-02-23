Брендан Роджерс: Гол «Манчестер Сити» в концовке был слишком легким

– Мы очень разочарованы. Мы отдали много сил в игре. Это был потрясающий матч. Все, что я просил сделать игроков, они делали. И это вызывало проблемы у «Ман Сити». Мы явно устали в концовке. Их гол был слишком легким. Два наших игрока в тот момент боролись с мышечной усталостью. Но я все равно остался доволен, как мы защищались, – цитирует Роджерса Sky Sports.
Напомним, что единственный гол в игре забил на 80-й минуте бразильский нападающий гостей Габриэл Жезус.
«Лестер» находится на третьей строчке с 50-ю очками. Безвыигрышная серия «лис» длится три тура. Ранее команда Роджерса сыграла вничью с «Челси» (2:2 – дома) и «Вулверхэмптоном» (0:0 – в гостях).
Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Владимир Стогниенко: Верю, что Усик станет чемпионом в тяжелом весе Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о знакомстве с боксером Андреем Сироткиным, в углу которого он находился во время поединка с Апти Устархановым. 22.02.2020 04:00 Бокс Усачев Владислав Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемичной колонке обращается к главному спортивному скандалу последних суток. 22.02.2020 14:50 Биатлон Яременко Николай Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Трудовые будни «Сельты»: команда Смолова вдесятером выстрадала победу над «Леганесом» Оскар Гарсия снял Федора с игры в середине второго тайма, чтобы укрепить оборону. 22.02.2020 17:10 Футбол Шарафудинов Виктор От Кокорина и Смолова до Тарасова и Фролова. «Самые-самые» зимние трансферы РПЛ Выделяем самые громкие переходы уходящей футбольной зимы. 21.02.2020 10:00 Футбол Мощенко Захар «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Знарка не задушишь, не убьешь. Как «Спартак» победил «Ак Барс» В самом интересном матче хоккейного четверга «Спартак», трижды уступая в счете «Ак Барсу», победил 6:3 и максимально приблизился к «Динамо» в первом круге плей-офф. 20.02.2020 23:15 Хоккей Домрачев Владислав