Зинедин Зидан: Поражение от «Леванте» раздражает – мы потеряли пять очков в двух играх Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (0:1).

– Меня ничто не беспокоит, так как это футбол, и такие вещи случаются. У нас были очень хорошие моменты в этом сезоне, и мы не можем сложить оружие или опустить голову из-за двух подобных результатов. Это плохой результат, но мы должны подумать о следующей неделе, когда на кону будет все. Мы расстроены, потому что провели много атак, но не сумели забить. Хорошо начали эту выездную встречу, создав несколько моментов, однако у нас были проблемы с голами, а это самая важная вещь в футболе. Это поражение раздражает, потому что мы потеряли пять очков в двух играх, – цитирует Зидана Marca.

Отметим, что «Реал» был единоличным лидером чемпионата Испании с 26 января, но после поражения от «Леванте» пропустил «Барселону» вперед. В данный момент у каталонцев 55 очков, а у мадридцев – 53. В предыдущем туре команда Зидана прервала серию из пяти побед, сыграв дома вничью с «Сельтой» со счетом 2:2.

26 февраля «Реал» сыграет в Испании против «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. 1 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч с «Барселоной».