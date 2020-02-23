Федор Канарейкин: Овечкин – один из лучших игроков за всю историю хоккея

– Это на самом деле большое достижение. Все россияне следят за успехами Александра в НХЛ. Это вообще один из лучших игроков за всю историю хоккея. Хочется пожелать ему сохранять этот темп и со временем достичь и побить поставленную цель – рекорд Гретцки. Безусловно удивляет стабильность Овечкина. Понятно, что это мастерство, он его доказывает каждый сезон, выбивая за 50 шайб. Это просто суперские способности Александра, его манера игры. Он реализует свой талант. И нельзя не списывать со счетов его партнеров по команде, которые помогают и участвуют в его достижениях, – цитирует Канарейкина Sport24.ru.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола.
«Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 80 очков.
23 февраля «Кэпиталз» на своем льду примут «Питтсбург».
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