Паоло Мальдини: Если «Милан» попадет в ЛЧ, то контракт со Златаном будет автоматически продлен Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о деталях контракта нападающего команды Златана Ибрагимовича в клубе.

– С Иброй соглашение действует полгода, но в нем есть пункт об автоматическом продлении, если команда попадет в Лигу чемпионов. Если не получится, мы сядем за стол переговоров. К нему всегда должен быть персональный подход, где важен открытый диалог. Но с этим проблем нет, иначе он бы к нам не приехал, – цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

Напомним, что 27 декабря «россонери» объявили о возвращении форварда команду. Соглашение рассчитано до конца сезона. В нынешнем сезоне на счету 38-летнего шведа восемь матчей, в которых он забил три гола и отдал один ассист.

На данный момент «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 25 турах.