Арнор Сигурдссон: Есть ощущение, что я набрал хорошую форму перед рестартом сезона Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче с «Уфой» (3:0), где он отметился хет-триком.

– Любой форвард радуется забитым голам, даже если это предсезонный сбор и товарищеская встреча. Особенно приятно сделать хет-трик. Понимали, что «Уфа» будет обороняться. В первом тайме мы пытались раскачать оборону соперника. Нужно было просто терпеть и ждать шанса. После перерыва нам удалось растянуть оборону противника, стали появляться опасные моменты, и три из них в итоге превратились в голы.

Важно, что мы провели хорошую репетицию перед возобновлением официальных игр. Есть ощущение, что я набрал хорошую форму перед рестартом сезона. Команда в целом отлично поработала в Кампоаморе, все мы ждем не дождемся первого официального матча. Нам нужно быть сплоченными и шаг за шагом двигаться к своей цели. Мы способны на многое, надеюсь, вторая часть сезона сложится для ЦСКА удачно, – цитирует Сигурдссона Bobsoccer.

Отметим, что московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. В 20-м туре команда Виктора Гончаренко сыграет дома с «Уралом».

Что касается Сигурдссона, то в нынешнем сезоне 20-летний исландец принял участие в 20 матчах, забил два гола и отдал один ассист.