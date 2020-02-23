Мартин Брейтуэйт: Я не буду мыть одежду после того, как меня обнял Месси Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт поделился впечатлениями от дебютного матча в составе каталонцев в рамках 25-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (5:0).

– Мечта стала реальностью, приятно было встретиться с новыми фанатами. Я старался изо всех сил. Непросто забивать за «Барселону», но я хотя бы принял в этом участие. В будущем я однозначно забью. Месси поздравил меня. Он классный парень и хочет, чтобы мы были счастливы, во время игры он несколько раз искал меня пасами. Я не буду мыть одежду после того, как обнял его. Я счастлив после первых дней на «Камп Ноу». Если бы вы сказали мне 15 дней назад, что я перейду в «Барселону», я бы не поверил, – цитирует Брейтуэйта AS.

Отметим, что 28-летний форвард вышел на поле на 72-й минуте, заменив Антуана Гризманна. Его команда добилась разгромной победы со счетом 5:0 и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании.

20 февраля «Барселона» объявила о переходе Брейтуэйта. Отмечается, что его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года, а сумма трансфера составила 18 миллионов евро.