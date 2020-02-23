Игроки «ПСЖ» недовольны тактическими изменениями Тухеля Футболисты «ПСЖ» были крайне недовольны решением главного тренера Томаса Тухеля играть по схеме 3-4-3 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Как утверждает Soccer Link, больше всего тактическим изменениям был удивлен нападающий Мауро Икарди, поссорившийся с тренерским штабом. Также свое недовольство выразили бразильцы Тиаго Силва и Неймар. Ранее в конфликт с главным тренером вступил Килиан Мбаппе, который остался недовольным своей заменой на 57-й минуте игры 22-го тура лиги 1 с «Монпелье» (5:0).

Сообщалось, что руководство «ПСЖ» уже ищет замену немецкому специалисту – на его место могут прийти итальянцы Массимилиано Аллегри или Маурицио Сарри.

Отметим, что в первом матче 1/8 финала парижане уступили в гостях дортмундской «Боруссии» (1:2). В чемпионате страны команда уверенно занимает первое место, набрав 62 очка в 25 турах.

Тухель возглавляет «ПСЖ» с мая 2018 года. За это время он стал с командой чемпионом Франции (2019) и двукратным обладателем Кубка Франции (2018, 2019).