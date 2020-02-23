Мартин Бродо: Овечкина выделяет мощь его броска, страсть к победам и эмоциональность Бывший голкипер «Нью-Джерси» Мартин Бродо – о 700-й шайбе в НХЛ нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

– Овечкин должен претендовать на звание лучшего в истории. Люди недооценивают его навык паса. Все забывают, как он умеет задействовать партнеров. Что выделяет Овечкина – мощь его броска, страсть к победам и эмоциональность. Он обожает забивать голы. Это есть у всех великих снайперов. Мне довелось поиграть с несколькими, и я вижу это в Овечкине. Если он будет здоров, то подберется очень близко к Гретцки или даже обойдет его, – цитирует Бродо официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата между «Нью-Джерси» и «Вашингтоном» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола.