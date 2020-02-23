«Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Казахстана «Астаной» в последнем зимнем спарринге Команда Игоря Черевченко завершила программу турецкого сбора.

Тульский «Арсенал» в Турции провел контрольный матч против прошлогоднего чемпиона Казахстана «Астаны». Игра прошла в закрытом режиме и завершилась со счетом 1:1.

На седьмой минуте счет открыл исландский форвард «Астаны» Рунар Сигурьйонссон, а Сергей Ткачев еще до перерыва восстановил равновесие.

«Оружейники» занимают шестое место в РПЛ, набрав 25 очков в 19 матчах. В 20-м туре чемпионата России «Арсенал» 1 марта сыграет в гостях с ФК «Сочи».