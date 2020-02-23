«Химки» вышли в финал Кубка ФНЛ, обыграв КАМАЗ Завтра во втором полуфинале встретятся «Тамбов» и «Шинник».

На Кипре продолжается ежегодный турнир Кубок ФНЛ. В первом полуфинале «Химки» со счетом 1:0 обыграли КАМАЗ. Единственный гол забил на 63-й минуте Александр Трошечкин.

В матче было три удаления. На 31-й минуте красную карточку получил полузащитник «Химок» Кирилл Боженов (за второе предупреждение), а во втором тайме такое же наказание заработали игроки КАМАЗа Павел Евсеев и Александр Гаглоев.

Завтра 24 февраля состоится второй полуфинал «Тамбов» – «Шинник». Победитель встретится в финале с «Химками», а проигравший сыграет с КАМАЗом в матче за 3-е место.