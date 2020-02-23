Гол Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Лечче» и прервать серию из трех поражений

Матч 25-го тура чемпионата Италии «Рома» – «Лечче» завершился со счетом 4:0.
На 13-й минуте после передачи Генриха Мхитаряна счет открыл Дженгиз Ундер, а на 37-й забил уже сам Мхитарян. На 69-й Эдин Джеко сделал перевес римской команды крупным, а на 80-й итоговый результат установил Александар Коларов.
«Рома», прервав серию из трех поражений, занимает пятое место в таблице с 42 очками. «Лечче» находится на 16-й позиции, имея 25 очков. Ранее команда Фабио Ливерани одержала три победы подряд.
Напомним, что из-за распространения коронавируса в Италии сегодня были отменены четыре матча серии А. Перенесены были игры «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри», «Торино» – «Парма», а также «Интер» – «Сампдория».
1 марта «Рома» должна встретиться в гостях с «Кальяри», а «Лечче» – сыграть дома с «Аталантой».
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