Гол Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Лечче» и прервать серию из трех поражений Римляне занимают пятое место в серии А.

Матч 25-го тура чемпионата Италии «Рома» – «Лечче» завершился со счетом 4:0.

На 13-й минуте после передачи Генриха Мхитаряна счет открыл Дженгиз Ундер, а на 37-й забил уже сам Мхитарян. На 69-й Эдин Джеко сделал перевес римской команды крупным, а на 80-й итоговый результат установил Александар Коларов.

«Рома», прервав серию из трех поражений, занимает пятое место в таблице с 42 очками. «Лечче» находится на 16-й позиции, имея 25 очков. Ранее команда Фабио Ливерани одержала три победы подряд.

Напомним, что из-за распространения коронавируса в Италии сегодня были отменены четыре матча серии А. Перенесены были игры «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри», «Торино» – «Парма», а также «Интер» – «Сампдория».

1 марта «Рома» должна встретиться в гостях с «Кальяри», а «Лечче» – сыграть дома с «Аталантой».