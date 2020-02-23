Гол Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Лечче» и прервать серию из трех поражений - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 февраля 2020 21:54ФутболШарафудинов Виктор

Гол Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Лечче» и прервать серию из трех поражений

Римляне занимают пятое место в серии А.

Матч 25-го тура чемпионата Италии «Рома» – «Лечче» завершился со счетом 4:0.

На 13-й минуте после передачи Генриха Мхитаряна счет открыл Дженгиз Ундер, а на 37-й забил уже сам Мхитарян. На 69-й Эдин Джеко сделал перевес римской команды крупным, а на 80-й итоговый результат установил Александар Коларов.

«Рома», прервав серию из трех поражений, занимает пятое место в таблице с 42 очками. «Лечче» находится на 16-й позиции, имея 25 очков. Ранее команда Фабио Ливерани одержала три победы подряд.

Напомним, что из-за распространения коронавируса в Италии сегодня были отменены четыре матча серии А. Перенесены были игры «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри», «Торино» – «Парма», а также «Интер» – «Сампдория».

1 марта «Рома» должна встретиться в гостях с «Кальяри», а «Лечче» – сыграть дома с «Аталантой».

Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Хочется, чтобы все добавляли, как Логинов Йоханнес Бе выиграл масс-старт, Поршнев – 26-й Александр Логинов о решение сняться с масс-старта: С физикой все хорошо, а вот концентрация на нуле
«Или пенальти, и сборная России выиграла». Позорное судейство на Кубке легенд (видео) Два удаления у соперников «за мат», гол россиян после завершения времени матча. Так сборную России не тащили к победе за уши еще никогда. 23.02.2020 18:50 Футбол Борисов Антон
Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в американском промоушене Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 05:50 ММА Ващенко Сергей
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:49 Бокс Усачев Владислав
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Фернандо Морьентес: Смолов? Сложно представить, что кто-то сравнится с Мостовым Бывший форвард «Реала» принимает участие в «Кубке легенд». 21.02.2020 17:00 Футбол Григорьевская Юлия
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
На 40-летие чуда на льду Овечкин ответил Америке юбилейным голом в День Советской армии и ВМФ Обозреватель «Советского спорта» - о 700-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ. 23.02.2020 06:56 Хоккей Славин Виталий
Хлебный день. Артемий Панарин переписывает рекорды Рейнджерс Сегодня ночью в НХЛ состоялось семь матчей. «Советский спорт» отмечает наиболее любопытные события очередного игрового дня. 22.02.2020 10:17 Хоккей Федоровский Александр
Андрей Воронин: Жалко девушку – судью, которая попала в неприятную ситуацию Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин о финале Кубка легенд. 23.02.2020 19:27 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
22:23 Футбол «Севилья» разгромила «Хетафе» и вышла на третье место в чемпионате Испании
22:11 ММА Гэтжи считает, что Макгрегор избегает поединка с ним
22:03 Футбол «Вольфсбург» с крупным счетом обыграл «Майнц»
21:54 Футбол Гол Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Лечче» и прервать серию из трех поражений
21:44 Футбол Источник: «Барселона» предлагает Мартинесу 7 млн евро в год
21:40 Футбол «Химки» вышли в финал Кубка ФНЛ, обыграв КАМАЗ
21:31 Футбол Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Эвертоном»
21:19 Хоккей Знарок – о матче с «Динамо»: В овертайме упустили гол из-за невнимательности
21:13 Теннис Первая ракетка России Александрова проиграла американке Анисимовой в первом круге турнира в Дохе
21:08 Хоккей Крикунов – о победе над «Спартаком»: Где-то «Динамо» повезло
20:57 Футбол «Уфа» разгромила команду Бенитеса в товарищеском матче
20:54 Лыжный спорт Маркус Крамер: В нормальную погоду Большунов выиграл бы гонку преследования
20:45 Лыжный спорт Елена Вяльбе: Понятно, что с первого подъема Большунов матерился, как и вся команда
20:44 Футбол «Вальядолид» обыграл «Эспаньол»
20:32 Теннис Касаткина в упорной борьбе уступила Мугурусе в первом круге турнира WTA в Дохе
20:29 Хоккей Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Спартак»
20:20 Баскетбол Сборная России обыграла команду Македонии во втором матче отбора на Евробаскет-2021
20:05 Футбол «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Казахстана «Астаной» в последнем зимнем спарринге
20:01 Биатлон Владимир Драчев: Хочется, чтобы все добавляли, как Логинов
19:56 Хоккей «Локомотив» выиграл у «Авангарда» с «сухим» счетом
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Управляющая компания от застройщика: хорошо или плохо?
Было непросто: губернатор Приморья рассказал о службе в армии и показал фото
Итоги недели: московское время, «разборки» коммунистов и неудачи «Ротора»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика