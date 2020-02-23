«Вольфсбург» с крупным счетом обыграл «Майнц»

В 23-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле обыграл «Майнц» со счетом 4:0.
Дублем отметился швейцарский полузащитник «волков» Ренато Штеффен, отличившись на 45-й и 68-й минутах. По голу забили хорват Йосип Брекало (21-я) и Янник Герхардт (49-я).
«Вольфсбург» поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Майнц» находится на 15-й позиции, оставшись с 22 очками.
29 февраля «Майнц» примет «Падерборн». «Вольфсбург» 1 марта сыграет в гостях с клубом «Унион Берлин».
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