«Вольфсбург» с крупным счетом обыграл «Майнц» «Волки» поднялись на 7-е место в таблице бундеслиги.

В 23-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле обыграл «Майнц» со счетом 4:0.

Дублем отметился швейцарский полузащитник «волков» Ренато Штеффен, отличившись на 45-й и 68-й минутах. По голу забили хорват Йосип Брекало (21-я) и Янник Герхардт (49-я).

«Вольфсбург» поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Майнц» находится на 15-й позиции, оставшись с 22 очками.

29 февраля «Майнц» примет «Падерборн». «Вольфсбург» 1 марта сыграет в гостях с клубом «Унион Берлин».