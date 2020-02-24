Из-за коронавируса перенесен старт чемпионата Южной Кореи по футболу Первый тур первенства был запланировано на 29 февраля.

Начало чемпионата Южной Кореи по футболу отложено на неопределенный срок из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заболевших. Количество заразившихся составляет 763, семь человек умерли.

Добавим, что вчера были отменены три матча чемпионата Италии, а позже премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил о возможном переносе всех матчей 26-го тура национального первенства.