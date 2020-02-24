Виктор Гончаренко: ЦСКА стал сильнее в позиционном нападении, но оценку нам даст только чемпионат - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 февраля 2020 13:46ФутболНечаев Юрий

Виктор Гончаренко: ЦСКА стал сильнее в позиционном нападении, но оценку нам даст только чемпионат

Команды РПЛ завершают подготовку ко второй части сезона.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги зимних сборов.

«Мы много работали для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении. Важно, что у нас появилась «химия», все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию «химии», и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, после 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 34 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков, а от занимающего второе место «Краснодара» всего одно очко. В последних пяти матчах перед паузой красно-синие одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

29 февраля ЦСКА на своем поле примет «Урал».

Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
Ковальчук меняет команду, Малкин забивает и дерется, а Худобин становится первой звездой (видео) «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 24.02.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
«Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав
Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий
Возвращение Черышева и плакат Смолова «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс очередного тура европейских чемпионатов. 22.02.2020 08:00 Футбол Федоровский Александр
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Андрей Воронин: Жалко девушку – судью, которая попала в неприятную ситуацию Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин о финале Кубка легенд. 23.02.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
15:10 Хоккей Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и не пустило китайский клуб в плей-офф
14:52 Биатлон СБР назвал состав сборной России на чемпионат Европы
14:42 Футбол Роберто Мартинес: Азар пропустит как минимум три месяца из-за травмы
14:28 Хоккей «Это был нелегкий путь. Кровь, пот и работа». Овечкин - о 700 шайбах в НХЛ
14:17 Хоккей В Тольятти матч детских команд завершился массовой дракой (видео)
14:06 Хоккей Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира 2021 года (фото)
13:46 Футбол Виктор Гончаренко: ЦСКА стал сильнее в позиционном нападении, но оценку нам даст только чемпионат
13:35 Футбол «Мордовия» в серии пенальти обыграла «Томь» на Кубке ФНЛ
13:24 Хоккей Хоккеисты «Куньлуня» и «Динамо» сыграют с нашивками в честь борцов с коронавирусом (фото)
13:10 ММА Генри Сехудо: Хабиб - человек чести, а Конор любит избивать стариков исподтишка
12:54 Хоккей Федотов, Токранов, Галиев и Марченко признаны лучшими игроками недели в КХЛ
12:42 Хоккей «Нефтехимик» в овертайме взял верх над «Амуром», который потерял шансы на плей-офф
12:28 Хоккей «Барыс» в гостях обыграл «Адмирал»
12:04 Хоккей Овечкин - о победе «Вашингтона» над «Питтсбургом»: Мы знали, что выиграем, если не будем паниковать
11:47 Футбол Из-за коронавируса перенесен старт чемпионата Южной Кореи по футболу
11:38 Лыжный спорт Вяльбе - о подготовке лыж на последней гонке «Ски Тур»: С первого подъема материлась вся команда
11:23 Хоккей «Каролина» продала более трех тысяч футболок с фамилией водителя ледозаливочной машины
11:05 Хоккей Главный тренер «Далласа»: Худобин сражается с каждым броском и каждую минуту на льду
10:51 Футбол «Ювентус» продлил контракт с Матюиди
10:37 Футбол Весь 26-й тур чемпионата Италии может быть перенесен из-за коронавируса
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Банкротство новосибирского «Холидея» добралось до Темури Латарии и Сергея Калинина
Нижегородских перевозчиков могут наказать за незаконные тарифы на проезд
Минздрав РТ назвал информацию о закрытии РКБ фейком
Мокрый снег и сильный ветер задержатся в Белгородской области 24 февраля
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика