Виктор Гончаренко: ЦСКА стал сильнее в позиционном нападении, но оценку нам даст только чемпионат Команды РПЛ завершают подготовку ко второй части сезона.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги зимних сборов.

«Мы много работали для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении. Важно, что у нас появилась «химия», все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию «химии», и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, после 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 34 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков, а от занимающего второе место «Краснодара» всего одно очко. В последних пяти матчах перед паузой красно-синие одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

29 февраля ЦСКА на своем поле примет «Урал».