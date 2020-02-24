Дженнаро Гаттузо: Месси делает на поле такие вещи, которые можно увидеть только на Playstation Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от дуэли с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Нам будет противостоять отличная команда. Я благодарю своих парней и Карло Анчелотти, я еще ничего не сделал. Завтра я хочу, чтобы «Наполи» не боялся. У себя дома мы играем плохо, если не учитывать игру с «Ювентусом». Завтра я хочу увидеть команду, которая может терпеть. Нам нужны два отличных матча. «Барселона» хочет напасть на нас, мы сильно рискуем.

Я читал, что мы должны плотно опекать Месси, но дело не только в нем. То, как Лео проводит свою карьеру, делает его величайшим. Он пример для подражания детям, от Месси никогда не услышишь неуместных вещей. Он делает на поле такие вещи, которые можно увидеть только на Playstation. Лео является лучшим в течение многих лет, – цитирует сказал Гаттузо на пресс-служба «Наполи».

Отметим, что первая встреча между командами состоится 25 февраля в Неаполе. Ответная игра пройдет 18 марта.