Ростовский СКА победил по пенальти молодежную команду «Крыльев Советов» в Кубке ФНЛ - Советский спорт
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24 февраля 2020 16:43ФутболКорегин Владислав

Ростовский СКА победил по пенальти молодежную команду «Крыльев Советов» в Кубке ФНЛ

Предсезонный турнир проходит на Кипре.

Ростовский СКА обыграл молодежную команду «Крыльев Советов» в матче кубка ФНЛ за 9-12 места. Победитель определялся в серии послематчевых пенальти, где самарский клуб уступил со счетом 8:9.

В основное время команды сыграл вничью 1:1. За самарцев гол забил Федор Дворников (66). Соперник ответил результативным ударом Кирилла Ломакина (49).

Отметим, что в матче за девятое место СКА встретится с «Факелом», а «Крылья Советов» сразится с «Енисеем» за 11-е.

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