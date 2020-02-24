Ростовский СКА победил по пенальти молодежную команду «Крыльев Советов» в Кубке ФНЛ Предсезонный турнир проходит на Кипре.

Ростовский СКА обыграл молодежную команду «Крыльев Советов» в матче кубка ФНЛ за 9-12 места. Победитель определялся в серии послематчевых пенальти, где самарский клуб уступил со счетом 8:9.

В основное время команды сыграл вничью 1:1. За самарцев гол забил Федор Дворников (66). Соперник ответил результативным ударом Кирилла Ломакина (49).

Отметим, что в матче за девятое место СКА встретится с «Факелом», а «Крылья Советов» сразится с «Енисеем» за 11-е.