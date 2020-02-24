Кевин де Брюйне: Мы приедем в Мадрид лишь для того, чтобы победить Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне высказал свое мнение о грядущем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

– Если мы не победим, все скажут, что мы неудачники. Именно так и говорили последние пять лет. Это тот трофей, который мы еще не выиграли. Мы всегда хотим выиграть все, но иногда другая команда лучше играет – как «Ливерпуль» в этом сезоне. Это стоит признать. Мы приедем в Мадрид лишь для того, чтобы победить. Не стоит заглядывать в будущее и думать, что произойдет, – цитирует де Брюйне AS.

26 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ман Сити». Игра пройдет в Мадриде в 23.00 по московскому времени.

Что касается де Брюйне, то в нынешнем сезоне на счету 28-летнего бельгийца 8 голов и 19 результативных передач .