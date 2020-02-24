Джордан Хендерсон: Проигрыш в Мадриде был горьким разочарованием Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон заявил, что его команда способна положительно реагировать на негативные результаты.

– Заблуждение, что в этом сезоне у команды не было негативных моментов. У нас были неудачи и неприятности в играх, и мы реагировали правильно. Я думаю, что причина этого довольно проста: мы не делаем ничего большего, чем нужно. Мы рассматриваем каждую неудачу как проблему, которая имеет решение. Проигрыш в Мадриде был горьким разочарованием. Но перспектива у нас остается, – цитирует Хендерсона Goal.com.

Напомним, «Атлетико» победил «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник Сауль Ньигес. Он поразил ворота англичан на четвертой минуте.

Ответный поединок команд состоится 11 марта и пройдет на «Энфилде».