Башкиров покинул «Рубин»

Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что команду покинул полузащитник Евгений Башкиров.
Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
28-летний игрок перешел в «Рубин» в январе 2019 года. Он провел за команду 25 матчей, отметился двумя голами и одной голевой передачей. Ранее он выступал за такие команды, как «Томь» и «Крылья Советов».
В нынешнем сезоне на его счету 12 поединков, один забитый мяч и один ассист.
«Рубин» занимает 13-е место в РПЛ, набрав 19 очков.
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