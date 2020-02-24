Башкиров покинул «Рубин» В нынешнем сезоне на счету 28-летнего россиянина 12 поединков в составе казанцев.

Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что команду покинул полузащитник Евгений Башкиров.

Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Евгений Башкиров покидает нашу команду.

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ФК «Рубин» и 28-летний полузащитник Евгений Башкиров расторгли контракт по соглашению сторон🔚

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ФК «Рубин» благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере! ❤️💚



👉🏻 https://t.co/JUPGvoSC6z pic.twitter.com/4uUr65Bj8X — «Рубин» Казань (@fcrk) February 24, 2020

28-летний игрок перешел в «Рубин» в январе 2019 года. Он провел за команду 25 матчей, отметился двумя голами и одной голевой передачей. Ранее он выступал за такие команды, как «Томь» и «Крылья Советов».

В нынешнем сезоне на его счету 12 поединков, один забитый мяч и один ассист.

«Рубин» занимает 13-е место в РПЛ, набрав 19 очков.