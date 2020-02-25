Федун потерял за одни сутки более 500 миллионов долларов

Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял за сутки 508 миллионов долларов.
Как сообщает агентство Bloomberg, в понедельник суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на 139 миллиардов долларов. Это произошло из-за значительного снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.
Федун попал в тройку российских миллиардеров с самыми значительными потерями. Больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов (1,21 млрд долларов), на втором месте – глава «Новатэка» Леонид Михельсон (692 млн долларов).
Напомним, Федун владеет «Спартаком» с 2003 года. В 2014 году у клуба впервые появился собственный стадион – «Открытие Арена», строительство которого обошлось в 14,5 миллиарда рублей.
После 19 туров чемпионата России нынешнего сезона «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после зимней паузы красно-белые 29 февраля сыграют в гостях с «Динамо».
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