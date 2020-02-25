Федун потерял за одни сутки более 500 миллионов долларов Потери главы «Лукойла» Вагита Алекперова составили 1,21 миллиард долларов.

Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял за сутки 508 миллионов долларов.

Как сообщает агентство Bloomberg, в понедельник суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на 139 миллиардов долларов. Это произошло из-за значительного снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.

Федун попал в тройку российских миллиардеров с самыми значительными потерями. Больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов (1,21 млрд долларов), на втором месте – глава «Новатэка» Леонид Михельсон (692 млн долларов).

Напомним, Федун владеет «Спартаком» с 2003 года. В 2014 году у клуба впервые появился собственный стадион – «Открытие Арена», строительство которого обошлось в 14,5 миллиарда рублей.

После 19 туров чемпионата России нынешнего сезона «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после зимней паузы красно-белые 29 февраля сыграют в гостях с «Динамо».