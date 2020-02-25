Рафаэль ван дер Варт: Помню первую тренировку Кейна, а теперь он лучший нападающий в мире Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением о нападающем лондонского клуба Гарри Кейне.

- Помню первую тренировку Кейна, ему тогда было 18-19 лет. Каждое второе касание — головой. Я подошёл к нашему вратарю Гомесу и сказал: «Какое же говно этот парень». А теперь посмотрите, Кейн – лучший нападающий в мире. Эта история говорит только о том, что я ничего не понимаю в футболе, - передает слова ван дер Варта «Чемпионат».

Напомним, что Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма», за основную команду форвард выступает с 2011 года. С тех пор 26-летний нападающий провел за лондонский клуб 278 матчей записав на свой счет 181 забитый мяч и 30 результативных передач.

Добавим, что Ван дер Варт выступал за «Тоттенхэм» с 2010 по 2012 годы.