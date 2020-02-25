Рафаэль ван дер Варт: Павлюченко – веселый мужик, ездил на белом «Ламборгини», даже когда шел снег

- Помните вашу первую встречу?
- Единственное, что он смог мне тогда сказать, была фраза: «Доброе утро». Хотя на тот момент Рома уже несколько лет играл в Англии, ха-ха. Помню, он все время ездил на белом «ламборгини», даже когда шел снег. В Лондоне в принципе сложно передвигаться в снежную погоду, а он садился и ехал: «ПУУУФ». Похоже, русские что-то знают о том, как нужно гонять по снегу. Веселый мужик.
- Сами когда-нибудь садились к нему в машину?
- Нет-нет! Он ездил как сумасшедший, - передает слова ван дер Варта «Чемпионат».
Напомним, что Павлюченко выступал за «Тоттенхэм с 2008 по 2012 годы. За это время экс-нападающий провел 113 матчей за лондонский клуб, записав на свой счет 42 забитых мяча и 10 результативных передач.
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