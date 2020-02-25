«Локомотив» сообщил о продлении контракта с Чорлукой (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, новое соглашение с 34-летним хорватом рассчитано до лета 2021 года.

Отметим, что предыдущий контракт игрока заканчивался летом текущего года.

Напомним, что Чорлука перешел в «Локомотив» из «Тоттенхэма» в июле 2012 года. С тех пор защитник провел за московский клуб 201 встречу, записав на свой счет восемь забитых мячей, семь голевых передач, а также заработав 48 желтых и две красных карточки.